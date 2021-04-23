Изменение климата поменяло наклон Земли – ученые. Фото: depositphotos/goinyk

https://racurs.ua/n153716-izmenenie-klimata-pomenyalo-naklon-zemli-uchenye.html

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Изменение климата из-за деятельности человека ускорило процесс движения полюсов Земли, исследовали ученые.

На вращение любого объекта влияет то, как распределяется его вес. Оказывается, распределение веса Земли постоянно меняется по мере смещения расплавленных внутренностей планеты и трансформации поверхности, пишет AGU Publications.

Вода из-за своей тяжести является ключевым фактором влияния на распределение веса. В течение последних двух десятилетий за весом Земли следили две спутниковые миссии NASA — Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) и ее преемница.

В новом исследовании ученые акцентировали внимание на изменении наклона Земли в 1990-х годах — до того, как появились спутниковые данные.

Для этого ученые проанализировали результаты наблюдения за водой: таяние ледников и статистику по подземным водам, откачиваемым человеком.

В 1995 году полярный дрейф полюсов полностью изменил направление, и к 2020 году его скорость увеличилась примерно в 17 раз по сравнению со средней скоростью в период с 1981 по 1995 годы. Это вызвано в основном таянием ледников.

Полученные данные — ключ к изучению движения полюсов, обусловленного климатом, — говорят ученые.

Напомним, описания о жизни и «чудесах» святых в античные времена могут подтверждать изменения климата. Ученые нашли подтверждение того, что подобные рассказы отразили сведения об изменении окружающей среды в поздней итальянской античности, которые происходили в VI в. нашей эры.