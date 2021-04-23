Пик инфляции спрогнозировали в Нацбанке. Фото: УП

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Инфляция в Украине в 2021 году составит 8%, а пик инфляционного всплеска придется на июль-сентябрь.

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ, передает пресс-служба регулятора.

Подорожание продовольственных товаров и топлива в мире, а также высокий потребительский спрос в Украине обусловили стремительное ускорение инфляции в начале года. По прогнозам НБУ, пик инфляционного всплеска придется на третий квартал 2021 года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения, — говорится в сообщении.

При этом в Нацбанке считают, что в первом полугодии 2022 года инфляция в Украине уменьшится до 5%.

По итогам 2021 года экономика вырастет на 3,8%. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос.

Постепенное восстановление инвестиционной деятельности по мере оживления мировой экономики и обуздания пандемии также будет способствовать экономическому росту. В 2022—2023 годах рост ВВП будет близок к 4%.

Текущий макропрогноз базируется на предположении об ослаблении карантина «красных» зон уже с мая и сохранении формата адаптивного карантина в первом полугодии текущего года.