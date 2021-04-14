Украина показала один из лучших результатов в Европе — Шмыгаль об успехах в экономике

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Экономику Украины по результатам 2020 «коронавирусного» года оценил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 14 апреля. Он напомнил, что осенью и летом прошлого года Международный валютный фонд прогнозировал падение ВВП Украины более чем на 8%.

Мы справились гораздо лучше и падение ВВП было почти вдвое меньшим. Фактически, Украина продемонстрировала один из лучших результатов среди европейских стран по удержанию ситуации в экономике. Во время этого кризиса падение было меньшим, чем во время кризиса 2009 года, для сравнения. Хотя кризис не менее сложный и мы понимаем, какие вызовы сегодня перед нами стоят, — резюмировал глава правительства.

Напомним, падение ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года замедлилось до 1%. В декабре министр экономики Игорь Петрашко заверил, Украина «достаточно достойно справилась с беспрецедентными вызовами» 2020 года, а меры правительства и НБУ способствовали формированию положительных тенденций в экономике. Тогда он озвучил прогноз на 2021 год — рост на 4,6%, однако впоследствии власти не смогли договориться о получении очередного транша МВФ. У президента Владимира Зеленского рассчитывают на первый пересмотр программы с МВФ до июля 2021 года — в таком случае транш кредита Киев получит в сентябре.