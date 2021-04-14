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Україна показала один з кращих результатів в Європі — Шмигаль про успіхи в економіці

Україна показала один з кращих результатів в Європі — Шмигаль про успіхи в економіці

14 кві 2021, 13:53
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Економіку України за результатами 2020 «коронавірусного» року оцінив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 14 квітня. Він нагадав, що торік восени та влітку Міжнародний валютний фонд прогнозував падіння ВВП України на понад 8%.


Ми справилися набагато краще і падіння ВВП було майже удвічі меншим. Фактично, Україна продемонструвала один із кращих результатів серед європейських країн по втриманні ситуації в економіці. Під час цієї кризи падіння було меншим, аніж під час кризи 2009 року, для порівняння. Хоча криза не менш складна і ми розуміємо, які виклики сьогодні перед нами стоять, — резюмував очільник уряду.

Нагадаємо, падіння ВВП України у четвертому кварталі 2020 року сповільнилося до 1%. У грудні міністр економіки Ігор Петрашко запевнив, Україна «досить гідно справилася з безпрецедентними викликами» 2020 року, а заходи уряду та НБУ сприяли формуванню позитивних тенденцій в економіці. Тоді він озвучив прогноз на 2021 рік — зростання на 4,6%, однак згодом влада не змогла домовитися про отримання чергового траншу МВФ. У президента Володимира Зеленського розраховують на перший перегляд програми з МВФ до липня 2021 року — у такому випадку транш кредиту Київ отримає у вересні.

Джерело: Ракурс


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