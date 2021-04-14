Україна показала один з кращих результатів в Європі — Шмигаль про успіхи в економіці

https://racurs.ua/ua/n153246-ukrayina-pokazala-odyn-z-kraschyh-rezultativ-v-ievropi-shmygal-pro-uspihy-v-ekonomici.html

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Економіку України за результатами 2020 «коронавірусного» року оцінив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 14 квітня. Він нагадав, що торік восени та влітку Міжнародний валютний фонд прогнозував падіння ВВП України на понад 8%.

Ми справилися набагато краще і падіння ВВП було майже удвічі меншим. Фактично, Україна продемонструвала один із кращих результатів серед європейських країн по втриманні ситуації в економіці. Під час цієї кризи падіння було меншим, аніж під час кризи 2009 року, для порівняння. Хоча криза не менш складна і ми розуміємо, які виклики сьогодні перед нами стоять, — резюмував очільник уряду.

Нагадаємо, падіння ВВП України у четвертому кварталі 2020 року сповільнилося до 1%. У грудні міністр економіки Ігор Петрашко запевнив, Україна «досить гідно справилася з безпрецедентними викликами» 2020 року, а заходи уряду та НБУ сприяли формуванню позитивних тенденцій в економіці. Тоді він озвучив прогноз на 2021 рік — зростання на 4,6%, однак згодом влада не змогла домовитися про отримання чергового траншу МВФ. У президента Володимира Зеленського розраховують на перший перегляд програми з МВФ до липня 2021 року — у такому випадку транш кредиту Київ отримає у вересні.