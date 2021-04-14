В Євросоюзі вимагають нових санкцій проти Росії

В Євросоюзі вимагають нових санкцій проти РФ. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n153245-v-ievrosouzi-vymagaut-novyh-sankciy-proty-rosiyi.html

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Нові санкції проти Російської Федерації вимагають запровадити в Європейському Союзі.

На посиленні антиросійських санкцій наполягає Польща. Причина — агресія Росії проти України. Про це 14 квітня кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк із посиланням на власні джерела повідомив у Twitter.

За його інформацією, зараз лише 7 країн-членів Євросоюзу підтримують позицію про санкції. Журналіст не уточнив, про які держави йдеться.

Раніше 12 квітня міністри закордонних справ країн «Групи семи» та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США мають намір розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для США, так і для альянсу НАТО. Для запровадження санкцій Вашингтон вибере конкретний час.