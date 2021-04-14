Притула: “Слуга народу” - локомотив, що летить у прірву

https://racurs.ua/ua/n153244-prytula-sluga-narodu-lokomotyv-scho-letyt-u-prirvu.html

Ракурс

«Слуга народу» — локомотив з вагончиками, який летить у прірву. Так охарактеризував партію президента Володимира Зеленського шоумен та політик Сергій Притула. Він також розкритикував заяву очільниці «Голосу» Кіри Рудик про переговори зі «слугами» щодо можливої коаліції навіть за умови отримання посади міністра у Кабміні.

Це буде найгірше, що може трапитися. Не тому, що хтось боїться відповідальності. А тому, що одна-дві людини на посадах ділитимуть з чинною владою всі провали… Коли голова партії «Голос» в інтерв’ю сказала, що з нею ведуть переговори про коаліцію, я схопився за голову. Бо партія «Слуга народу» — це такий локомотив з вагончиками, який летить у прірву. А ми що — намагаємося заскочити на останню сходинку?, — дивується Притула в інтерв’ю для BBC News Україна.

Він запевнив, що у фракції «Голос» з 20-ти нардепів більшість абсолютно не підтримують жодних коаліційних рухів у бік «слуг». За його словами, якщо Кіра Рудик оголосить про створення коаліції з партією Зеленського, він вийде з «Голосу».

Звичайно. Ніхто не залишиться. Залишиться Кіра, тримаючи в обіймах бренд «Голосу». Заходити в коаліцію можна, якщо ти контролюєш свою фракцію. А коли ти з фракції контролюєш максимум три особи, то ти не гравець. Це просто надування щік, — резюмував Притула.

Нагадаємо, у березні 10 депутатів фракції «Голос» підписали спільну заяву, в якій закликали провести з’їзд партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут. Скандал виник, коли група депутатів звинуватила партійне керівництво у тому, що воно начебто неправомірно покарало їх за голосування у Верховній Раді, а також погрожує вигнати непокірних з партії. У бік керівників партії та фракції «Голос» посипалися звинувачення в узурпації влади, одноосібній співпраці з Офісом президента, нецільовому використанні коштів та купівлі «ботів» у мережі.