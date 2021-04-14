Притула: «Слуга народа» - локомотив, летящий в пропасть

https://racurs.ua/n153244-pritula-sluga-naroda-lokomotiv-letyaschiy-v-propast.html

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«Слуга народа» — локомотив с вагончиками, который летит в пропасть. Так охарактеризовал партию президента Владимира Зеленского шоумен и политик Сергей Притула. Он также раскритиковал заявление главы «Голоса» Киры Рудык о коалиционных переговорах со «слугами» даже при условии получения должности министра в Кабмине.

Это будет самое худшее, что может случиться. Не потому, что кто-то боится ответственности. А потому, что один-два человека на должностях будут делить с действующей властью все провалы… Когда глава партии «Голос» в интервью сказала, что с ней ведут переговоры о коалиции, я схватился за голову. Партия «Слуга народа» — это такой локомотив с вагончиками, который летит в пропасть. А мы что — пытаемся вскочить на последнюю ступеньку?, — удивляется Притула в интервью BBC News Украина.

Он заверил, что во фракции «Голос» большинство из 20 нардепов совершенно не поддерживают никаких коалиционных движений в сторону «слуг». По его словам, если Кира Рудык объявит о создании коалиции с партией Зеленского, он выйдет из «Голоса».

Конечно. Никто не останется. Останется Кира, держа в объятиях бренд «Голоса». Заходить в коалицию можно, если ты контролируешь свою фракцию. А когда ты из фракции контролируешь максимум три человека, ты не игрок. Это просто надувание щек, — резюмировал Притула.

Напомним, в марте 10 депутатов фракции «Голос» подписали совместное заявление, в котором призвали провести съезд партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав. Скандал возник, когда группа депутатов обвинила партийное руководство в том, что оно якобы неправомерно наказала их за голосование в Верховной Раде, а также угрожает выгнать непокорных из партии. В сторону руководителей партии и фракции «Голос» посыпались обвинения в узурпации власти, единоличной сотрудничества с Офисом президента, нецелевом использовании средств и покупки «ботов» в сети.