В Евросоюзе требуют новых санкций против России

В Евросоюзе требуют новых санкций против РФ. Фото: УНН

https://racurs.ua/n153245-v-evrosouze-trebuut-novyh-sankciy-protiv-rossii.html

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Новые санкции против Российской Федерации требуют ввести в Европейском Союзе.

На усилении антироссийских санкций настаивает Польша. Причина — агрессия России против Украины. Об этом 14 апреля корреспондент «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники сообщил в Twitter.

По его информации, сейчас лишь 7 стран-членов Евросоюза поддерживают позицию о санкциях. Журналист не уточнил, о каких государствах идет речь.

Ранее 12 апреля министры иностранных дел стран «Группы семи» и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США намерены расширить санкции против России, агрессивное поведение которой является ключевой проблемой как для США, так и для альянса НАТО. Для введения санкций Вашингтон выберет конкретное время.