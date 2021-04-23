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Пік інфляції спрогнозували в Нацбанку. Фото: УП

Пік інфляції спрогнозували в Нацбанку

23 кві 2021, 18:53
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Інфляція в Україні у 2021 році становитиме 8%, а пік інфляційного сплеску припаде на липень-вересень.

Про це йдеться в щоквартальному інфляційному звіті НБУ, передає прес-служба регулятора.

Подорожчання продовольчих товарів та палива у світі, а також високий споживчий попит в Україні зумовили стрімке прискорення інфляції на початку року. За прогнозами НБУ, пік інфляційного сплеску припаде на III квартал 2021 року передусім через низьку минулорічну базу порівняння, — йдеться у повідомленні.

Водночас у Нацбанку вважають, що в першому півріччі 2022 року інфляція в Україні зменшиться до 5%.

За підсумками 2021 року економіка зросте на 3,8%. Головним рушієм і надалі залишатиметься споживчий попит.


Поступове відновлення інвестиційної діяльності в міру пожвавлення світової економіки та приборкання пандемії також сприятиме економічному зростанню. У 2022−2023 роках зростання ВВП буде близьким до 4%.

Поточний макропрогноз базується на припущенні про послаблення карантину «червоних зон уже з травня та збереження формату адаптивного карантину в першому півріччі поточного року.

Джерело: Ракурс


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