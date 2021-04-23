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Нічні заморозки та похолодання – погода в Україні 24 квітня. Фото: УНН

Нічні заморозки та похолодання — погода в Україні 24 квітня (КАРТА)

23 кві 2021, 18:26
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Погода в Україні, в суботу 24 квітня, буде доволі прохолодною. Вночі навіть можливі заморозки.

Крім того, деякі регіони накриють опади. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Найхолодніша погода видасться у західних та північних областях. На Волині та Буковині температура повітря становитиме 7−9° тепла. Вночі в цих регіонах будуть невеликі морози до 3° нижче нуля.

Найтепліше буде на півдні та сході. У Херсонській області стовпчики термометрів піднімуться до 14−16° тепла.

Погода в Україні на 24 квітня. Карта: Гідрометцентр

Погода в Києві 24 квітня буде без істотних опадів. Вночі можливі заморозки 0−2° нижче нуля, температура вдень становитиме 7−9° тепла.

Погода в Харкові очікується з дощем вночі, а вдень опадів не прогнозують. Температура вночі очікується 5−7° вище нуля, вдень буде 12−14° тепла.

Погода у Львові буде без опадів протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, вдень очікується 8−10° вище нуля.

Погода в Карпатах також очікується без опадів. Температура повітря вночі буде 1−3° морозу, вдень очікується 9−11° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 квітня буде неспокійною, протягом дня можливі невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, «Ракурс» попереджав, що в Україну знову йде похолодання. Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться. Атмосферний фронт принесе дощі та подекуди грози.

Джерело: Ракурс


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