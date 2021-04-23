У фейсбуці за кермом – Зеленському пропонують збільшити штрафи для водіїв-порушників. Фото: https://verge.zp.ua/

https://racurs.ua/ua/n153712-u-feysbuci-za-kermom-zelenskomu-proponuut-zbilshyty-shtrafy-dlya-vodiyiv-porushnykiv.html

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Нові штрафи для водіїв, які користуються телефоном за кермом, пропонують запровадити Володимиру Зеленському.

Відповідна петиція з’явилася на сайті президента. Автор петиції пропонує збільшити штрафи в 15 разів для тих, хто під час перебування за кермом тримає в руках телефон.

Поки що петиція набрала всього 13 голосів із 25 тис. необхідних.

Шановний президент, внесіть, будь ласка, законопроект у Верховну Раду, який допоможе поліпшити дорожню ситуацію і запобігати ДТП, а саме: дозволити водіям і пішоходам відеофіксацію порушень ПДД з подальшим відправленням фото або відео на сервер МВС для відправки «фейсбучнікам» і «інстаграмщікам» листів з космічними штрафами, -йдеться у тексті петиції.



Наразі за порушення правил користування мобільними телефонами за кермом передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу (ч. 2 ст. 122 КпАП) 425 грн. Постанова про накладення штрафу виноситься співробітником поліції на місці зупинки транспортного засобу.

Якщо ж дії водія, що розмовляє по телефону під час руху автомобіля, привели до якихось наслідків для інших учасників дорожнього руху, то штраф становитиме вже 680 грн або позбавлення права керування на термін від шести місяців до одного року (ч. 4 ст. 122 КпАП).