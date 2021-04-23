Контактні зоопарки в Україні опинилися під загрозою. Фото: rivnepost.rv.ua

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Контактні зоопарки в Україні опинилися під загрозою, оскільки 20 квітня у Верховній Раді зареєстровали законопроект № 5406, яким пропонується заборонити використовувати тварин у цирку та в інших видовищних заходах.

Автори проекту закону пропонують заборонити використовувати тварин у пересувних звіринцях, контактних зоопарках, на спортивних заходах, що передбачають бої тварин або їх цькування один на одного та циркових виставах. Депутати пропонують заборонити дресуру диких тварин в цілому, а для їх утримання в неволі необхідно буде отримувати спеціальний дозвіл.

Закон передбачає, що для реабілітації та проживання диких і екзотичних тварин створять спеціальний Центр порятунку і реабілітації диких тварин, якому після вступу закону в силу перепадуть тварин цирків і контактних зоопарків. Передача тварин здійснюватиметься їх власниками. У разі відмови тварину конфіскують.

Також законопроект дозволить поліції тимчасово вилучати тварину у власника, якщо документально буде підтверджено факт жорстокого насильства над твариною. Правоохоронцям про це може повідомити ветеринар, а тварину вилучать та передадуть для лікування і реабілітації в Центр порятунку.

У разі прийняття законопроекту, заборона на роботу контактних зоопарків і використання тварин в цирку почне діяти з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, у зоопарку «Королівство тигрів» у Тайланді тварини перейшли на харчування курячим морозивом та ніжаться в басейні. Таким чином тварин підкормлювали під час шаленої спеки.