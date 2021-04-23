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Ракурс
Контактные зоопарки в Украине оказались под угрозой. Фото: rivnepost.rv.ua

Контактные зоопарки под угрозой — в Раде зарегистрировали законопроект

23 апр 2021, 17:29
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Контактные зоопарки в Украине оказались под угрозой, поскольку 20 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5406, которым предлагается запретить использовать животных в цирке и в других зрелищных мероприятиях.

Авторы проекта закона предлагают запретить использовать животных в передвижных зверинцах, контактных зоопарках, на спортивных мероприятиях, предусматривающие бои животных или их травлю друг на друга и цирковых представлениях. Депутаты предлагают запретить дрессуру диких животных в целом, а для их содержания в неволе необходимо будет получать специальное разрешение.

Закон предусматривает, что для реабилитации и проживания диких и экзотических животных создадут специальный Центр спасения и реабилитации диких животных, которому после вступления закона в силу перепадут животных цирков и контактных зоопарков. Передача животных будет осуществляться их владельцами. В случае отказа животное конфискуют.

Также законопроект позволит полиции временно изымать животное у владельца, если документально будет подтвержден факт жестокого насилия над животным. Правоохранителям об этом может сообщить ветеринар, а животное изымут и передадут для лечения и реабилитации в Центр спасения.


В случае принятия законопроекта, запрет на работу контактных зоопарков и использование животных в цирке начнет действовать с 1 января 2022 года.

Напомним, в зоопарке «Королевство тигров» в Таиланде животные перешли на питание куриным мороженым и нежатся в бассейне. Таким образом животных подкармливали во время безумной жары.

Источник: Ракурс


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