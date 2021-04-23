В фейсбуке за рулем – Зеленскому предлагают увеличить штрафы для водителей-нарушителей

https://racurs.ua/n153712-v-feysbuke-za-rulem-zelenskomu-predlagaut-uvelichit-shtrafy-dlya-voditeley-narushiteley.html

Ракурс

Новые штрафы для водителей, которые пользуются телефоном за рулем, предлагают ввести Владимиру Зеленскому.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента. Автор петиции предлагает увеличить штрафы в 15 раз для тех, кто во время пребывания за рулем держит в руках телефон.

Пока петиция набрала всего 13 голосов из 25 тыс. необходимых.

Уважаемый президент, внесите, пожалуйста, законопроект в Верховную Раду, который поможет улучшить дорожную ситуацию и предотвращать ДТП, а именно: разрешить водителям и пешеходам видеофиксацию нарушений ПДД с дальнейшей отправкой фото или видео на сервер МВД для отправки «фейсбучникам» и «инстаграмщикам» писем с космическими штрафами, — говорится в тексте петиции.



Сейчас за нарушение правил пользования мобильными телефонами за рулем предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (ч. 2 ст. 122 КоАП) 425 грн. Постановление о наложении штрафа выносится сотрудником полиции на месте остановки транспортного средства.

Если же действия водителя, разговаривающего по телефону во время движения автомобиля, привели к каким-то последствиям для других участников дорожного движения, то штраф составит уже 680 грн или лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года (ч. 4 ст. 122 КоАП).