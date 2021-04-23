Ночные заморозки и похолодание – погода в Украине 24 апреля

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Ракурс

Погода в Украине в субботу, 24 апреля, будет довольно прохладной. Ночью даже возможны заморозки.

Кроме того, некоторые регионы накроют осадки. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Самая холодная погода будет в западных и северных областях. На Волыни и Буковине температура воздуха составит 7−9° тепла. Ночью в этих регионах будут небольшие морозы до 3° ниже нуля.

Теплее всего будет на юге и востоке. В Херсонской области столбики термометров поднимутся до 14−16° тепла.

Погода в Киеве 24 апреля будет без существенных осадков. Ночью возможны заморозки 0−2° ниже нуля, температура днем составит ​​7−9° тепла.

Погода в Харькове ожидается с дождем ночью, а днем ​​осадков не прогнозируют. Температура ночью ожидается 5−7° выше нуля, днем ​​будет 12−14° тепла.

Погода во Львове будет без осадков в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, днем ​​ожидается 8−10° выше нуля.

Погода в Карпатах также ожидается без осадков. Температура воздуха ночью будет 1−3° мороза, днем ​​ожидается 9−11° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 апреля будет неспокойной, в течение дня возможны небольшие возмущения.

Напомним, «Ракурс» предупреждал, что в Украину снова идет похолодание. Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Атмосферный фронт принесет дожди и местами грозы.