Глобальне потепління змінило нахил Землі – вчені. Фото: depositphotos/goinyk

https://racurs.ua/ua/n153716-globalne-poteplinnya-zminylo-nahyl-zemli-vcheni.html

Ракурс

Зміни клімату через діяльність людини прискорили процес руху полюсів Землі, дослідили вчені.

На обертання будь-якого об'єкта впливає те, як розподіляється його вага. Виявляється, розподіл ваги Землі постійно змінюється відповідно до зміни розплавлених нутрощів планети та трансформації поверхні, пише AGU Publications.

Вода є ключовим фактором впливу на розподіл ваги. Протягом останніх двох десятиліть за вагою Землі спостерігали дві супутникові місії NASA — Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) і її наступниця.

У новому дослідженні вчені звернули увагу на зміну нахилу Землі в 1990-х роках — до того, як з’явилися супутникові дані.

Для цього вчені проаналізували результати спостереження за водою: танення льодовиків і статистику підземних вод, які викачувала людина.

У 1995 році полярний дрейф полюсів повністю змінив напрямок, і до 2020 року його швидкість збільшилася приблизно в 17 разів у порівнянні з середньою швидкістю в період з 1981 по 1995 роки. Це викликано в основному таненням льодовиків.

Отримані дані — ключ до вивчення руху полюсів, обумовленого кліматом, — говорять учені.

Нагадаємо, описи про життя та «чудеса» святих в античні часи можуть підтверджувати зміни клімату. Вчені знайшли підтвердження того, що подібні розповіді відобразили відомості про зміну навколишнього середовища в пізній італійській античності, які відбувалися в VI ст. нашої ери.