https://racurs.ua/ua/n153715-24-kvitnya-vidznachaut-den-solidarnosti-molodi-ta-narodjennya-gazovanoyi-vody.html

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24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді. Цьому святу вже 64 роки — вперше воно було відзначено в 1957 році за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді. Дата для проведення Дня була приурочена до заключного засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки.

Цей день служить ще одним приводом, аби привернути увагу державних органів, суспільства та засобів масової інформації до проблем молоді.

Раніше він відзначався дуже широко. У Міжнародний день солідарності молоді проводилися молодіжні з’їзди, концерти та інші святкові заходи, програма яких ретельно планувалась.

Але після того, як у 1999 році заснували Міжнародний день молоді, відзначання Міжнародного дня солідарності молоді практично зійшло нанівець, і тепер ця дата відзначається епізодично, як правило, з ініціативи та за підтримки різних молодіжних та громадських організацій.

Також 24 квітня відзначають День народження газованої води.

У цей день 188 років тому в США була запатентована газована вода. Цим винаходом світ завдячує британському хіміку, богослову і філософу Джозефу Прістлі. Саме він відкрив одну з властивостей діоксиду вуглецю, та став першою людиною, яка виготовила газовану воду.

З цього моменту почалася тріумфальна хода «газбульки» по планеті. З огляду на загальну любов до цього напою, не дивно, що в календарі свят з’явився День народження газованої води.

А оскільки точної дати відкриття в щоденниках Прістлі не збереглося, тому вирішено було вибрати 24 квітня — день, коли в США в запатентували напій з бульбашками газу, які додають особливої свіжості напою.

Православна церква 24 квітня вшановує пам’ять Святого Антипа. Святий Антипа був учнем Іоанна Богослова Він став єпископом Пергамської церкви у Малій Азії. Згідно з житієм святого, він відмовився припинити свою проповідь про Христа і принести жертву язичницьким богам. За це його кинули в розпечений мідний котел, виготовлений у формі вола. Тіло Святого Антипа таємно поховали місцеві християни.

У народі Антипа вважали цілителем від зубного болю. Коли у когось болів зуб, на нього клали срібну монетку, через деякий час виймали її з рота і робили в ній дірочку. Після цього монетку вішали на ікону святого Антипа. Говорили, що після проведення такого обряду зуби переставали бентежити людину.

Іменини 24 квітня відзначають Якови, Антипи та Івани.

Визначні події, які відбулися 24 квітня у світовій історії та історії України:

у 1184 році до н. е. грецькі воїни змогли пробратися в Трою за допомогою троянського коня;

у 1648 році чотири полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли на бік гетьмана Богдана Хмельницького;

у 1833 році в США запатентована газована вода;

у 1884 році Грінвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана;

у 1919 році більшовики на один день захопили Київ;

у 1920 році уряди Польщі та УНР уклали угоду про військову допомогу;

у 1953 році англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю;

у 1987 році в Перській затоці американський флот уперше в світі використав дельфінів у військових цілях;

у 1990 році на орбіту Землі був доставлений телескоп Хаббл;

у 1992 році створена Федеративна Республіка Югославія (Сербія і Чорногорія);

у 2004 році Віталій Кличко в бою з Коррі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC;

у 2005 році інавгурація папи Бенедикта XVI.

24 квітня народилися: