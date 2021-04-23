Як вплинула радіація на дітей чорнобильців, дослідили вчені. Фото: Ракурс

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Ракурс

Радіація, отримана ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), не вплинула на ДНК їхніх дітей.

Вчені дослідили геноми дітей, зачатих з 1987 по 2002 роки, а також геноми їхніх батьків. Зокрема це ліквідатори аварії на атомній електростанції та ті, хто мешкав у 70-кілометровій зоні навколо ЧАЕС, пише Science.

Мутацій, які могли б бути наслідками радіаційного опромінення, у дітей не виявили. За словами професора Джеррі Томаса з Імперського коледжу Лондона, який вивчає рак та пухлини, пов’язані з радіацією, нові дані свідчать, що «навіть, коли люди отримували відносно високі дози радіації, це ніяк не впливало на майбутнє їхніх дітей».

Як повідомив один з авторів дослідження Стівен Ченок із Національного інституту раку США, для порівняння ДНК матері, батька та дитини вчені відбирали цілі родини. Радіаційне опромінення, яке отримали батьки, не впливає на дітей, яких вони зачали в майбутньому.