Через обвал шахти загинув гірник на Дніпропетровщині

Через обвал шахти загинув гірник на Дніпропетровщиніhttps://racurs.ua/ua/n153720-cherez-obval-shahty-zagynuv-girnyk-na-dnipropetrovschyni.htmlРакурс
Через обвал порід на шахті «Благодатна» на Дніпропетровщині загинув 30-річний гірник Дмитро Курасов.
Обвал пустих порід стався 23 лютого близько 12.30, у цей момент двоє працівників проводили там демонтажні роботи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Один з чоловіків отримав травми, іншого через деякий час знайшли під завалами. У загиблого залишилось двоє дітей.
Велика сім’я Незалежної профспілки гірників Украіни, членом якої був Дмитро, висловлює співчуття родині загиблого. Це дійсно важка та непоправна втрата, — написав Волинець.
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