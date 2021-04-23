Honda до 2040 року випускатиме тільки електромобілі. Фото: Reuters

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Honda, японська автомобільна компанія, має намір до 2040 року випускати тільки електромобілі.

Щоб досягти цієї мети, компанія вкладе в розробку протягом найближчих шести років 5 трлн єн (46 млрд дол.), пише Bloomberg.

Наразі продажі електромобілів Honda в Японії складають менше відсотка від загального обсягу. Компанія хоче збільшити частку екологічних авто в Північній Америці та Китаї до 40%, а до 2035 року -до 80%.

В Японії Honda має намір довести цей показник до 20% до 2030 року і до 80% до 2035 року. Внаслідок цього компанія хоче збільшити прибуток на 7%.

Це буде нелегка боротьба. Йдеться про те, як швидко ми зможемо побудувати структуру, яка дозволить нам отримувати прибуток, — сказав новий президент компанії Тошіхіро Мібе.

Нагадаємо, Xiaomi, китайський виробник телефонів, планує створювати електрокари під власним брендом. Бажання Xiaomi виробляти електромобілі пов’язано з тим, що смартфонний бізнес приносить невелику маржу.