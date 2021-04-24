Паспорта РФ до конца года получит миллион жителей ОРДЛО, заявили в Москве

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Паспорта РФ до конца 2021 года может получить миллион жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Такие прогнозы озвучил зампредседателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий.

На сегодня гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тыс. человек. По нынешним прогнозам, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ, — заявил российский парламентарий.

Он также убежден в наличии у граждан с оккупированных территорий «интереса к получению гражданства РФ».

Накануне миссия ОБСЕ зафиксировала факты внедрения аналогичного российскому законодательства в ОРДЛО.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ якобы в «гуманитарных целях». Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что на оккупированном Донбассе и в Крыму принудительная российская паспортизация коснулась почти 90% населения.