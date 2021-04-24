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“Червона” Одещина перестрибне в “жовту” зону карантину — Кабмін

«Червона» Одещина перестрибне в «жовту» зону карантину — Кабмін

24 кві 2021, 14:26
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Карантин в Одеській області завтра послаблять — Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила із 25 квітня скасувати «червону» зону на території південного регіону та перевести його одразу на «жовтий» рівень епіднебезпеки.

Про це рішення у суботу повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Телеграм.

Держкомісія вирішила скасувати: з 00.00 25 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки, — вказав Немчінов.

Нагадаємо, 21 квітня Кабмін продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом. Нині у «червоній» зоні перебувають:

  • Київ,

  • Житомирська область,

  • Запорізька область,

  • Київська область,

  • Львівська область,

  • Миколаївська область,

  • Полтавська область,

  • Одеська область,

  • Сумська область,

  • Харківська область,

  • Хмельницька область,

  • Чернігівська область,

  • Чернівецька область.


У «жовтій» зоні — Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області, решта областей віднесені до «помаранчевої» зони.

За прогнозами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, найближчим часом виходитимуть з «червоного» рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.

Джерело: Ракурс


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