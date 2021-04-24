“Червона” Одещина перестрибне в “жовту” зону карантину — Кабмін

https://racurs.ua/ua/n153735-chervona-odeschyna-perestrybne-v-jovtu-zonu-karantynu-kabmin.html

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Карантин в Одеській області завтра послаблять — Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила із 25 квітня скасувати «червону» зону на території південного регіону та перевести його одразу на «жовтий» рівень епіднебезпеки.

Про це рішення у суботу повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Телеграм.

Держкомісія вирішила скасувати: з 00.00 25 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки, — вказав Немчінов.

Нагадаємо, 21 квітня Кабмін продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом. Нині у «червоній» зоні перебувають:

Київ,

Житомирська область,

Запорізька область,

Київська область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Полтавська область,

Одеська область,

Сумська область,

Харківська область,

Хмельницька область,

Чернігівська область,

Чернівецька область.



У «жовтій» зоні — Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області, решта областей віднесені до «помаранчевої» зони.

За прогнозами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, найближчим часом виходитимуть з «червоного» рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.