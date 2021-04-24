«Червона» Одещина перестрибне в «жовту» зону карантину — Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n153735-chervona-odeschyna-perestrybne-v-jovtu-zonu-karantynu-kabmin.htmlРакурс
Карантин в Одеській області завтра послаблять — Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила із 25 квітня скасувати «червону» зону на території південного регіону та перевести його одразу на «жовтий» рівень епіднебезпеки.
Про це рішення у суботу повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Телеграм.
Держкомісія вирішила скасувати: з 00.00 25 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки, — вказав Немчінов.
Нагадаємо, 21 квітня Кабмін продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом. Нині у «червоній» зоні перебувають:
Київ,
Житомирська область,
Запорізька область,
Київська область,
Львівська область,
Миколаївська область,
Полтавська область,
Одеська область,
Сумська область,
Харківська область,
Хмельницька область,
Чернігівська область,
Чернівецька область.
У «жовтій» зоні — Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області, решта областей віднесені до «помаранчевої» зони.
За прогнозами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, найближчим часом виходитимуть з «червоного» рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.