Корабель SpaceX з астронавтами на борту зістикувався з МКС — що вони роблять на орбіті

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Пілотований корабель Crew Dragon 2 приватної американської компанії SpaceX Ілона Маска 24 квітня успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Космічний човник завіз на орбіту чотирьох астронавтів.

SpaceX в суботу у Твіттер повідомила про вдале стикування з МКС другого корабля Crew Dragon. Шлях із Землі на МКС тривав менше доби. На станцію прибули командир Шейн Кімбро та пілот Меган МакАртур з аерокосмічного агентства США NASA, Акіхіко Хошіде з Японського агентства аерокосмічних досліджень і космонавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке.

Це вже друга пілотована місія. Тепер до МКС будуть пристиковані одразу два кораблі Crew Dragon. Новий екіпаж працюватиме на МКС близько півроку. Повернення на Землю заплановане на 31 жовтня.

Нагадаємо, першу регулярну місію на МКС SpaceX відправила торік 16 листопада. Тоді на МКС також полетіло четверо астронавтів. 5 квітня 2021 року на МКС провели перестиковку корабля SpaceX — Crew Dragon перелетів з одного порту на інший, щоб звільнити місце для стикування свого наступника.

23 квітня ракета-носій Falcon 9 відправила на МКС другу місію Crew Dragon.