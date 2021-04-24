Знайдено уламки зниклої субмарини, вона затонула біля Балі - ВМС Індонезії

https://racurs.ua/ua/n153733-znaydeno-ulamky-znykloyi-submaryny-vona-zatonula-bilya-bali-vms-indoneziyi-foto.html

Ракурс

Уламки зникло підводного човна Військово-морських сил Індонезії вдалося виявити у водах поблизу Балі. Пошуки човна тривали з 21 квітня. Сьогодні індонезійські військові продемонстрували уламки сумбарини KRI Nanggala 402. Вважається, що вона затонула.

Підводний човен перестав виходити на зв’язок 21 квітня. В цей час він перебував за 95 км на північ від берегів острова Балі.

У суботу, 24 квітня, на брифінгу ВМС Індонезії показало молитовний килимок, пляшку з мастилом для перископа і фрагмент торпеди — єдині знайдені сліди затонулого судна. Військове командування виключає надію знайти 53 членів екіпажу живими. Запаси кисню на субмарині мали закінчитися у суботу вранці, пише Daily Mail.

Підводний човен KRI Nanggala 402 тепер офіційно оголошено затонулим.

Начальник штабу ВМС Індонезії заявив, що під час сканування виявлено, що підводний човен був на глибині 850 м, що значно перевищує межі, за яких можна вижити. Субмарина спроектована витримувати глибину до 500 м.