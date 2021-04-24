Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують 10 років шлюбу — унікальні фото показали ЗМІ

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Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують десяту річницю шлюбу. Спадкоємець британського престолу та Кейт Міддлтон побралися 29 квітня 2011 року. Сьогодні ЗМІ Великої Британії оприлюднили приголомшливі фото за 2010−2021 роки, які демонструють любов між герцогом та герцогинею Кембриджськими.

Світлини охоплюють період заручин, офіційних візитів у різні країни та сімейних подій королівської родини, пише Daily Mail.

Кейт і Вільям були знайомі з 2002 року. У 2003 році майбутня герцогиня була серед гостей на дні народження принца. З 2005 року Кейт закінчила університет Святого Ендрюса й почала частіше з’являтися на публіці з принцом Вільямом. У 2007 році було оголошено про розставання Кейт і Вільяма, проте влітку їх знову почали помічати разом. Згодом у серпні пара підтвердила про відновлення стосунків.

16 листопада 2010 року Кларенс-хаус оголосив про заручини принца Вільяма з Кейт Міддлтон. Весілля відбулося 29 квітня 2011 року. Кейт замовила дві весільні сукні (одну бренду Alexander McQueen до церемонії вінчання, другу дизайнера Брюс Олдфілд — для весільної вечері). Згодом у пари народилося троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, якому на днях виповнилося три роки.