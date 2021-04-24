У «хвості» COVID-спалахів переважають важкі хворі — інфекціоніст

https://racurs.ua/ua/n153731-u-hvosti-covid-spalahiv-perevajaut-vajki-hvori-infekcionist.html

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Темп приросту хворих на коронавірусну інфекцію в Україні і завантаженість ліжок з киснем в різних областях прокоментувала лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська. За її словами, ситуація з COVID-19 в Києві стабілізується.

Потихеньку ситуація в Києві стабілізується, кількість хворих загалом зменшується, але, як завжди буває в «хвості» спалахів, переважає кількість важких і вкрай важких хворих, тому напруга в реанімаційних відділеннях залишається, — написала Голубовська 24 квітня в Фейсбук.

Вона наголосила на наявності у багатьох пацієнтів важких бактеріальних, септичних ускладнень.

Багато хворих з важкими бактеріальними, септичними ускладненнями аж до абсцесів легенів… З жахом думаю про ті супербактерії, для виникнення яких зараз створені ідеальні умови, і що нас у зв’язку з цим чекає надалі, — повідомила лікар.

Доктор медичних наук констатувала, що по Україні щоденний темп приросту хворих зараз становить близько 1%. Для порівняння, місяць тому цей показник перевищував 5%.