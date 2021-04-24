В «хвосте» COVID-вспышек превалируют тяжелые больные — инфекционист

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Ракурс

Темп прироста больных коронавирусной инфекцией в Украине и загруженность коек с кислородом в разных областях прокомментировала врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. По ее словам, ситуация с COVID-19 в Киеве стабилизируется.

Потихоньку ситуация в Киеве стабилизируется, количество больных в целом уменьшается, но, как всегда бывает в «хвосте» вспышек, превалирует количество тяжелых и крайне тяжелых больных, поэтому напряжение в реанимационных отделениях остается, — написала Голубовская 24 апреля в Фейсбук.

Она отметила наличие у многих больных тяжелых бактериальных, септических осложнений.

Много больных с тяжелыми бактериальными, септическими осложнениями вплоть до абсцессов легких… С ужасом думаю о тех супербактериях, для возникновения которых сейчас созданы идеальные условия, и что нас в связи с этим ждет дальше, — сообщила врач.

Доктор медицинских наук констатировала, что по Украине ежедневный темп прироста больных около 1%. Для сравнения месяц назад этот показатель превышал 5%.