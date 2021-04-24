Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Одну з найяскравіших зірок нашої галактики показав Hubble

Одну з найяскравіших зірок нашої галактики показав Hubble (ФОТО, ВІДЕО)

24 кві 2021, 11:54
999

Телескоп Hubble зробив фото однієї з найяскравіших зірок нашої галактики — AG Carinae. Це небесне світило розташоване за 20 тис. світлових років й вважається у 70 разів масивнішим й у мільйон разів яскравішим за Сонце.

Повернути телескоп у напрямку AG Carinae науковці вирішили у зв’язку з 31-ю річницею запуску Hubble, пишуть в американському аерокосмічному агентстві NASA.

Зірка AG Carinae належить до рідкісного класу яскравих блакитних змінних, вона оточена ореолом з пилу та газу.


Через велику масу та екстремальні температури яскраві блакитні змінні нестабільні і перебувають на межі самознищення, адже сила тяжіння стискає зірку, а зоряний вітер, навпаки, «видуває" матерію назовні. У підсумку зірка пульсує — то стискається, то роздувається. Тривалість «життя» таких зірок — декілька мільйонів років. Для порівняння, зірки на кшталт Сонця живуть 10 млрд років.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів