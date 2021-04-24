Одну з найяскравіших зірок нашої галактики показав Hubble

https://racurs.ua/ua/n153730-odnu-z-nayyaskravishyh-zirok-nashoyi-galaktyky-pokazav-hubble-foto-video.html

Ракурс

Телескоп Hubble зробив фото однієї з найяскравіших зірок нашої галактики — AG Carinae. Це небесне світило розташоване за 20 тис. світлових років й вважається у 70 разів масивнішим й у мільйон разів яскравішим за Сонце.

Повернути телескоп у напрямку AG Carinae науковці вирішили у зв’язку з 31-ю річницею запуску Hubble, пишуть в американському аерокосмічному агентстві NASA.

Зірка AG Carinae належить до рідкісного класу яскравих блакитних змінних, вона оточена ореолом з пилу та газу.

Через велику масу та екстремальні температури яскраві блакитні змінні нестабільні і перебувають на межі самознищення, адже сила тяжіння стискає зірку, а зоряний вітер, навпаки, «видуває" матерію назовні. У підсумку зірка пульсує — то стискається, то роздувається. Тривалість «життя» таких зірок — декілька мільйонів років. Для порівняння, зірки на кшталт Сонця живуть 10 млрд років.