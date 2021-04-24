YouTube заблокував 112, NewsOne і ZIK й видалив контент Russia Today

https://racurs.ua/ua/n153729-youtube-zablokuvav-112-newsone-i-zik-y-vydalyv-kontent-russia-today-foto.html

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YouTube заблокував так звані «канали Медведчука» «112 Україна», NewsOne і ZIK й видалив частину контенту пропагандистського ЗМІ РФ Russia Today.

Цей канал недоступний у вашій країні, — таке повідомлення з’являється на сайті відеохостингу YouTube при спробі перейти на сторінки 112, NewsOne і ZIK.

Наразі телеканали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак подальший перегляд контенту заблоковано. Раніше Міністерство культури та інформполітики України зверталося до YouTube з вимогою заблокувати «канали Медведчука», оскільки ті потрапили під санкції України. Певний час сайт відеохостингу не реагував на звернення Мінкульту.

Окрім цього, YouTube видалив частину контенту пропагандистського ЗМІ Росії RT. Йдеться про видалення чотирьох відео через порушення правил щодо неправдивої медичної інформації про коронавірус. Про це повідомила прес-служба американської корпорації Google.

За правилами YouTube, після першого попередження аккаунт можуть заблокувати на тиждень, в разі отримання другого попередження впродовж 90 днів — на два тижні. Після третього попередження за три місяці канал користувача може бути заблокований назавжди.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський погодив рішення РНБО про запровадження санкцій проти «гаманця» Медведчука — нардепа Тараса Козака. В рамках цього рішення були заблоковані три телеканали Козака — NewsOne, ZIK і «112 Україна».