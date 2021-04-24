YouTube заблокировал 112, NewsOne и ZIK и удалил контент Russia Today

https://racurs.ua/n153729-youtube-zablokiroval-112-newsone-i-zik-i-udalil-kontent-russia-today-foto.html

Ракурс

YouTube заблокировал так называемые «каналы Медведчука» — «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также удалил часть контента пропагандистского СМИ РФ Russia Today.

Этот канал недоступен в вашей стране, — такое сообщение появляется на сайте видеохостинга YouTube при попытке перейти на страницы 112, NewsOne и ZIK.

Сейчас телеканалы еще можно найти в поиске сервиса, однако последующий просмотр контента заблокирован. Ранее Министерство культуры и информполитики Украины обращалось к YouTube с требованием заблокировать «каналы Медведчука», поскольку те попали под санкции Украины. Некоторое время сайт видеохостинга не реагировал на обращения Минкульта.

Кроме этого, YouTube удалил часть контента пропагандистского RT. Речь идет об удалении четырех видео в ответ на нарушение правил относительно ложной медицинской информации о коронавирусе. Об этом сообщила пресс-служба американской корпорации Google.

Согласно правилам YouTube, после первого предупреждения аккаунт могут заблокировать на неделю, в случае второго предупреждения в течение 90 дней — на две недели. После третьего предупреждения, полученного на протяжении трех месяцев, канал пользователя может быть заблокирован навсегда.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский согласовал решение СНБО о введении санкций против «кошелька» Медведчука — нардепа Тараса Козака. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака — NewsOne, ZIK и «112 Украина».