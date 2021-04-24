Где в Европе хотят осесть мигранты, рассказал Брюссель

https://racurs.ua/n153728-gde-v-evrope-hotyat-osest-migranty-rasskazal-brussel.html

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Где в Европе хотят осесть многие мигранты, рассказали в Европейском офисе по вопросам предоставления убежища (EASO). Общее количество соискателей убежища на территории Евросоюза, Швейцарии и Норвегии сократилась на треть, вероятно, из-за пандемии коронавируса.

Германия лидирует среди других стран Европейского Союза по количеству поданных заявлений на предоставление убежища, пишет DW со ссылкой на неопубликованные данные EASO.

За первый квартал этого года Германия получила 26 тыс. 400 новых заявлений на получение убежища. На втором месте по полярности среди беженцев находится Франция (20 тыс. 477), на третьем — Испания (13 тыс. 34). Самыми непопулярными у мигрантов остаются Эстония и Венгрия (туда поступило только восемь заявлений).

Большинство мигрантов являются гражданами Сирии (41%), Афганистана (14%) и Ирака (7%).

Всего за первые три месяца 2021 года в миграционные ведомства стран ЕС, Швейцарии и Норвегии было подано более 102 тыс. запросов на предоставление убежища. Эта цифра в три раза меньше аналогичного показателя 2020 года. Уменьшение числа просителей убежища в ЕС связывают с пандемией COVID-19.

Основным местом прибытия беженцев остается Греция, Италия и Болгария.