Де в Європі хочуть осісти більшість мігрантів, розповів Брюссель

https://racurs.ua/ua/n153728-de-v-ievropi-hochut-osisty-bilshist-migrantiv-rozpoviv-brussel.html

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Де в Європі хочуть осісти більшість мігрантів, розповіли в Європейському офісі з питань надання притулку (EASO). Загальна кількість здобувачів притулку на території Євросоюзу, Швейцарії та Норвегії скоротилася на третину, ймовірно, через пандемію коронавірусу.

Німеччина лідирує серед інших країн Європейського Союзу за кількістю поданих заяв на надання притулку, пише DW з посиланням на неопубліковані дані EASO.

Цьогоріч впродовж першого кварталу Німеччина отримала 26 тис. 400 нових заяв на отримання притулку. На другому місці по полярності серед біженців знаходиться Франція (20 тис. 477), на третьому — Іспанія (13 тис. 34). Найменше заявок подано до Естонії та Угорщини (всього вісім).

Більшість мігрантів є громадянами Сирії (41%), Афганістану (14%) та Іраку (7%).

Загалом за перші три місяці 2021 року в міграційні відомства країн ЄС, Швейцарії та Норвегії було подано понад 102 тис. запитів на надання притулку. Ця цифра утричі менша за аналогічний показник 2020 року. Зменшення кількості прохачів притулку у ЄС пов’язують з пандемією коронавірусу.

Основним місцем прибуття біженців залишається Греція, Італія та Болгарія.