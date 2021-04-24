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Ракурс
Одну из самых ярких звезд нашей галактики показал Hubble

Одну из самых ярких звезд нашей галактики показал Hubble (ФОТО, ВИДЕО)

24 апр 2021, 11:54
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Телескоп Hubble сделал фото одной из самых ярких звезд нашей галактики — AG Carinae. Это небесное светило расположено в 20 тыс. световых лет и считается в 70 раз массивнее и в миллион раз ярче Солнца.

Повернуть телескоп в направлении AG Carinae ученые решили в связи с 31-й годовщиной запуска Hubble, пишут в американском аэрокосмическом агентстве NASA.

Звезда AG Carinae относится к редкому классу ярких голубых переменных, она окружена ореолом из пыли и газа.


Из-за большой массы и экстремальных температур яркие голубые переменные нестабильны и находятся на грани самоуничтожения, ведь сила тяжести сжимает звезду, а звездный ветер, наоборот, «выдувает» материю наружу. В итоге звезда пульсирует — то сжимается, то раздувается. Продолжительность «жизни» таких звезд — несколько миллионов лет. Для сравнения, звезды, подобные Солнцу, живут 10 млрд лет.


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