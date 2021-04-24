Одну из самых ярких звезд нашей галактики показал Hubble

https://racurs.ua/n153730-odnu-iz-samyh-yarkih-zvezd-nashey-galaktiki-pokazal-hubble-foto-video.html

Ракурс

Телескоп Hubble сделал фото одной из самых ярких звезд нашей галактики — AG Carinae. Это небесное светило расположено в 20 тыс. световых лет и считается в 70 раз массивнее и в миллион раз ярче Солнца.

Повернуть телескоп в направлении AG Carinae ученые решили в связи с 31-й годовщиной запуска Hubble, пишут в американском аэрокосмическом агентстве NASA.

Звезда AG Carinae относится к редкому классу ярких голубых переменных, она окружена ореолом из пыли и газа.

Из-за большой массы и экстремальных температур яркие голубые переменные нестабильны и находятся на грани самоуничтожения, ведь сила тяжести сжимает звезду, а звездный ветер, наоборот, «выдувает» материю наружу. В итоге звезда пульсирует — то сжимается, то раздувается. Продолжительность «жизни» таких звезд — несколько миллионов лет. Для сравнения, звезды, подобные Солнцу, живут 10 млрд лет.