Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают 10 лет брака - уникальные фото показали СМИ

https://racurs.ua/n153732-keyt-middlton-i-princ-uilyam-otmechaut-10-let-braka-unikalnye-foto-pokazali-smi.html

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Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают десятую годовщину свадьбы. Наследник британского престола и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года. Сегодня СМИ Великобритании обнародовали ошеломляющие фото за 2010−2021 годы, которые демонстрируют любовь между герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Фотографии охватывают период помолвки, официальных визитов в различные страны и семейные события королевской семьи, пишет Daily Mail.

Кейт и Уильям знакомы с 2002 года. В 2003 году будущая герцогиня была среди гостей на дне рождения принца. С 2005 года Кейт окончила университет Святого Эндрюса и стала чаще появляться на публике вместе с принцем Уильямом. В 2007 году было объявлено о расставании Кейт и Уильяма, однако летом их снова начали замечать вместе. Впоследствии в августе пара подтвердила о восстановлении отношений.

16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма с Кейт Миддлтон. Свадьба состоялась 29 апреля 2011 года. Кейт заказала два свадебных платья (одна бренда Alexander McQueen для церемонии венчания, вторая — дизайнера Брюс Олдфилд для свадебного ужина). Впоследствии у пары родилось трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, которому на днях исполнилось три года.