Маріанська западина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146900-pryamu-translyaciu-z-marianskoyi-zapadyny-provely-kytayski-vcheni-video.html

Ракурс

Пряму трансляцію з Маріанської западини провели троє китайських дослідників на борту глибоководного підводного апарату.

Вони занурилися на глибину 10 тис. 909 м. Відповідне відео дослідники опублікували на YouTube.



Повідомляється, що 10 листопада глибоководний пілотований апарат, який отримав назву «Фендуже», спустився на глибину 10 тис. 909 м у воду Маріанської западини в західній частині Тихого океану. Ця глибина всього на 19 м менше попереднього рекорду, який був поставлений торік.

Зазначимо, що не так багато вчених ризикують відвідати знамениту Маріанську западину, оскільки жолоб настільки глибокий, що у ньому може повністю «заховатися» гора Еверест.

Перший спуск екіпажу вглиб цього унікального природного розколу відбувся у 1960 році, а другий такий спуск стався тільки у 2012 році. Тоді режисер Джеймс Кемерон зробив його насамоті, досягнувши глибини 10 тис. 908 м. У 2019 році техаський бізнесмен Віктор Весково встановив рекорд глибини занурення людини — 10 тис. 928 м.

Повідомляється, що у місії, яка була розроблена урядом Китаю, використовувався унікальний підводний апарат, оснащений електричним приводом. Він може використовуватися під водою до 10 годин.

Також підводний човен оснастили роботизованим маніпулятором для збору біологічних зразків і сонаром для навігації в темних водах. Зазначається, що апарат здатний витримати величезний тиск, який чиниться на глибині 10 км. Тиск на дні западини перевищує 703 кг на квадратний метр — це у тисячу разів вище стандартного атмосферного тиску на рівні моря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені знайшли сліди аборигенів на глибині близько 14 м під водою біля берегів Австралії. Раніше рівень води тут був набагато нижче, тому стародавні поселення корінних народів виявилися поза межами континенту.

Залишки поселення аборигенів, розташованого біля узбережжя Австралійського національного парку Муруджуга, включають 260 кам’яних артефактів, розташованих на глибині 2,4 м нижче рівня моря біля мису Брюгге, а також затоплене джерело прісної води на глибині 14 м.