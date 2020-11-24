Марианская впадина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146900-pryamuu-translyaciu-iz-marianskoy-vpadiny-proveli-kitayskie-uchenye-video.html

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Прямую трансляцию из Марианской впадины провели трое китайских исследователей на борту глубоководного подводного аппарата.

Они погрузились на глубину 10 тыс. 909 м. Соответствующее видео исследователи опубликовали на YouTube.

Сообщается, что 10 ноября глубоководный пилотируемый аппарат, получивший название «Фендуже», спустился на глубину 10 тыс. 909 м в воду Марианской впадины в западной части Тихого океана. Эта глубина всего на 19 м меньше предыдущего рекорда, который был поставлен в прошлом году.

Отметим, что не так много ученых рискуют посетить знаменитую Марианскую впадину, поскольку желоб настолько глубокий, что в нем может полностью «спрятаться» Эверест.

Первый спуск экипажа вглубь этого уникального природного раскола произошел в 1960 году, а второй состоялся только в 2012 году. Тогда режиссер Джеймс Кэмерон совершил его в одиночку, достигнув глубины 10 тыс. 908 м. В 2019 году техасский бизнесмен Виктор Весково установил рекорд глубины погружения человека — 10 тыс. 928 м.

Сообщается, что в миссии, которая была разработана правительством Китая, использовался уникальный подводный аппарат, оснащенный электрическим приводом. Он может использоваться под водой до 10 часов.

Также подлодка оснащена роботизированным манипулятором для сбора биологических образцов и сонар для навигации в темных водах. Отмечается, что аппарат способен выдержать огромное давление, оказываемое на глубине 10 км. Давление на дне впадины превышает 703 кг на квадратный метр — это в тысячу раз выше стандартного атмосферного давления на уровне моря.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые нашли следы аборигенов на глубине около 14 м под водой у берегов Австралии. Ранее уровень воды здесь был гораздо ниже, поэтому древние поселения коренных народов оказались вне континента.

Остатки поселения аборигенов, расположенного у побережья Австралийского национального парка Муруджуга, включают 260 каменных артефактов, расположенных на глубине 2,4 м ниже уровня моря около мыса Брюгге, а также затопленный источник пресной воды на глубине 14 м.