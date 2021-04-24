Найдены обломки пропавшей субмарины, она затонула у Бали - ВМС Индонезии

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Обломки исчезнувшей подводной лодки ВМС Индонезии удалось обнаружить в водах близ Бали. Поиски лодки начались еще 21 апреля. Сегодня индонезийские военные продемонстрировали обломки сумбарины KRI Nanggala 402. Считается, что она затонула.

Подводная лодка перестала выходить на связь в среду, 21 апреля. В это время она находилась в 95 км к северу от берегов острова Бали.

В субботу, 24 апреля, на брифинге ВМС Индонезии показали молитвенный коврик, бутылку с маслом для перископа и фрагмент торпеды — единственные найденные следы затонувшего судна. Военное командование исключает надежду найти 53 членов экипажа живы. Запасы кислорода на субмарине должны были закончиться в субботу утром, пишет Daily Mail.

Подводная лодка KRI Nanggala 402 теперь официально объявлено затонувшей.

Начальник штаба ВМС Индонезии заявил, что во время сканирования подводную лодку удалось обнаружить на глубине 850 м, что значительно превышает пределы, допустимые для выживания. Субмарина спроектирована выдерживать глубину до 500 м.