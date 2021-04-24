Корабль SpaceX успешно доставил астронавтов на МКС - что они делают на орбите

https://racurs.ua/n153734-korabl-spacex-uspeshno-dostavil-astronavtov-na-mks-chto-oni-delaut-na-orbite-translyaciya.html

Ракурс

Пилотируемый корабль Crew Dragon 2 частной американской компании SpaceX Илона Маска 24 апреля успешно состыковался с Международной космической станцией. Космический челнок доставил на орбиту четыре астронавта.

SpaceX в субботу в Твиттер подтвердила удачную стыковку с МКС второго корабля Crew Dragon. Путь с Земли на МКС длился менее суток. На станцию прибыли командир Шейн Кимбро и пилот Меган МакАртур из аэрокосмического агентства США NASA, Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований и космонавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке.

Это уже вторая пилотируемая миссия SpaceX. Теперь к МКС будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon. Новый экипаж будет работать на МКС около полугода. Возвращение на Землю запланировано на 31 октября.

Напомним, первую регулярную миссию на МКС SpaceX отправила 16 ноября 2020 года. Тогда на МКС также полетели четыре астронавта. 5 апреля на МКС провели перестыковку корабля SpaceX — Crew Dragon перелетел с одного порта на другой, чтобы освободить место для стыковки своего преемника.

23 апреля ракета-носитель Falcon 9 отправила на МКС вторую миссию Crew Dragon.