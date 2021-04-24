Нардеп-“слуга” влаштував бійку в розважальному закладі Черкас — Луценко

https://racurs.ua/ua/n153736-nardep-sluga-vlashtuvav-biyku-v-rozvajalnomu-zakladi-cherkas-lucenko.html

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Бійка за участі народного депутата від «Слуги народу» Олега Арсенюка сталася ввечері 23 квітня у Черкасах. Про це повідомив колишній генпрокурор Юрій Луценко в суботу у Фейсбук. Подібна інформація також поширюється у місцевих ЗМІ Черкас.

Луценко у своєму дописі процитував дані з добового зведення Міністерства внутрішніх справ щодо обставин спричинення тілесних ушкоджень парламентарю з політсили Володимира Зеленського.

23 квітня близько 20.00 на території розважального комплексу «Бочка», після обіду, улаштованого з нагоди річниці аварії на ЧАЕС, між 35-річним нардепом-«слугою» Олегом Арсенюком та 33-річним мешканцем Черкас Андрієм Ковпаком виник конфлікт та бійка. Внаслідок бійки Арсенюк отримав закриту черепно-мозкову травму, забої голови, а Ковпак — закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг, — розповів Луценко.

За його словами, обох учасників бійки доставили до Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

За поясненнями опитаних осіб, Арсенюк та його знайомий Рагульський (брат власника розважального закладу) здійснили напад на Ковпака, якому наносили удари. Відповідно до пояснення самого Ковпака, він помітив конфлікт між адміністратором закладу та «слугою», в ході якого останній після обіду начебто протестував проти припинення роботи закладу та вимагав продовження обслуговування клієнтів, — написав колишній очільник Генпрокуратури.

Інформація про бійку нардепа зареєстрована поліцією 24 квітня. Попередня правова кваліфікація діяння наразі не визначена, відомості до ЄРДР не внесено.