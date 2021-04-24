В Україні очікується магнітна буря, фото:

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Ракурс

Погода в Україні 25 квітня буде досить прохолодною. Причиною цього є надходження арктичного повітря із північного заходу.

Так, у західних, північних, центральних та східних областях вночі очікуються заморозки у повітрі 0−3°, у південній частині — вночі 1−6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0−5°, вдень температура 6−11° тепла, у південній частині вночі 1−6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0−5°, вдень 10−16° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 25 квітня буде без опадів вночі та з дощем вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +0…-2°, вдень — піднімуться до +7…+9°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів вночі та з дощем вдень. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень — +6…+8°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +3…+5°, вдень — +11…+13°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень — +9…+11°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові протягом доби буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3° вночі та +10…+12° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 25 квітня передбачає відсутність опадів вночі та дощі вдень. Очікується температура повітря −1…−3° вночі та +8…+10° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 25 квітня буде неспокійним, протягом доби очікуються помірна та слабка магнітні бурі.