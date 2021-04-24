Андрей Антоненко, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n153739-delo-sheremeta-antonenko-uje-500-dney-derjat-za-reshetkoy.html

Ракурс

Андрей Антоненко уже 500 дней находится за решеткой по подозрению в причастности к совершенному в 2016 году в Киеве убийства журналиста Пала Шеремета.

Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Фейсбук-сообщество FreeRiff.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва в центре Киева автомобиля, в котором он находился.

В начале декабря 2019 года стало известно о задержании подозреваемых в этом деле — участника войны на Донбассе и фронтмен группы Riffmaster Андрея Антоненко, хирурга из «Охматдета» Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.

По мнению следствия, Антоненко был организатором убийства и приобщил к нему Кузьменко и Дугар.

Меры предосторожности Кузьменко и Дугар впоследствии сменили на более мягкие.

Обвинительные акты по этому делу были вручены 18 сентября 2020 года. 28 сентября дело начал рассматривать суп присяжных.

В поддержку обвиняемых периодически происходят публичные акции, участники которых считают Антоненко, Кузьменко и Дугар непричастными к убийству Шеремета.

Очередное заседание относительно меры пресечения Антоненко запланировано на 14.00 27 апреля.

Напомним, в январе Антоненко пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО и заявил, что у него начали выпадать зубы.