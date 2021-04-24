Андрій Бабіш, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n153741-konflikt-interesiv-premier-chehiyi-maie-povernuty-milyony-ievro.html

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У прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша виявили конфлікт інтересів, пов’язаний із його бізнес-імперією Agrofert та контролем над цільовими фондами.

Про це свідчать результати аудиторської перевірки Європейської комісії, повідомляє агентство Reuters.

В результаті, як зазначають аудитори в остаточному звіті, мають бути повернуті всі субсидії Євросоюзу, які присуджувалися компанії після лютого 2017 року — набуття чинності законом про місцевий конфлікт інтересів.

Йдеться про близько 11 мільйонів євро, пов’язаних з грантами Європейського фонду регіонального розвитку та Європейського соціального фонду.

Бабіш контролює два цільові фонди, і через ці цільові фонди він також контролює групу Agrofert, — зазначається у звіті.

Сам прем'єр Чехії відкидає будь-який конфлікт інтересів і стверджує, що аудитом маніпулювали його політичні противники. За словами Бабіша, відповідний закон було прийнято лише, щоб вивести його з політики, проте він перевів компанію до трастових фондів.