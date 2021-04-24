Бойовики продовжують застосовувати зброю проти мирного населення, фото: штаб ООС

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Російсько-терористичні війська продовжують застосовувати зброю проти мирного населення на Донбасі.

Черговий обстріл окупантами населених пунктів стався о 22.40 22 квітня. Тоді у розташованому на околиці Торецька селищі Дружба у двір місцевої жительки зі сторони Горлівки прилетіли дві ракети від протитанкового комплексу, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

В результати обстрілу постраждалих немає, проте руйнувань зазнали господарські будівлі, в яких були пошкоджені огорожа та вікна житлового приміщення. За цим інцидентом органом досудового розслідування зареєстроване кримінальне провадження.

Всі факти злочинів окупантів проти людяності будуть зафіксовані та верифіковані, а їх ініціаторів чекає неминуче покарання, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2020 року на Донбасі бойовики трьома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета знищили трактор John Deere, котрий повертався із сільгоспробіт.