Обстріли на фронті вигнали українських піротехніків з ділянки розмінування. Фото: ДСНС

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На Донбасі окупанти своїми обстрілами заблокували процес розмінування на ділянці Гнутове 1, що поблизу Маріуполя Донецької області.

26 квітня приблизно з 8.00 до 8.40 відбулися обстріли садового товариства біля села Гнутове. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Місце обстрілу знаходиться в безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС.

На момент обстрілу на місці знаходилось 23 представники ДСНС та п’ять одиниць техніки. Рятувальники були вимушені негайно зупинити роботи та залишити небезпечну ділянку.

На сьогодні роботи припинені, піротехніків евакуювали з місця події. Загиблих та постраждалих не має.

Нагадаємо, російсько-терористичні війська продовжують застосовувати зброю проти мирного населення на Донбасі. 22 квітня на околиці Торецька в селищі Дружба у двір місцевої жительки зі сторони Горлівки прилетіли дві ракети від протитанкового комплексу.