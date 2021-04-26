Італієць. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n153812-ya-buv-buntarem-italiyskyy-robinzon-zalyshyt-bezludnyy-ostriv-na-yakomu-projyv-32-roky-foto.html

Ракурс

В Італії сучасний Робінзон Крузо, який прожив 32 роки на безлюдному острові Буделлі біля Сардинії, залишить свій будинок через тиск із боку італійської влади.

81-річний італієць Мауро Моранді проживає на острові на самоті з 1989 року. Про це повідомляє BBC.





Відомо, що чоловік разом із друзями подорожував морем, а потім вирішив висадитися на італійському архіпелагу Ла-Маддалена, відомому своїми рожевим пляжами. Друзі прагнули заробити гроші, щоби відправитися в нові подорожі, однак після прибуття на Буделлі, Моранді вирішив залишитися там, доглядаючи за островом та спілкуючись із туристами, замінивши наглядача за островом.

Я завжди був бунтарем. Мені дуже набридло багато чого в нашому суспільстві: споживацтво й політична ситуація в Італії. Я хотів переїхати на безлюдний острів у Полінезії, далеко від усіх цивілізацій. Я прагнув почати нове життя поруч із природою, — розповів «робінзон».

Під час трьох десятиріч, які 81-річний італієць провів на острові, він зіткнувся із погрозами виселення. У 2020 році президент національного парку Ла Маддалена повідомив, що сучасний «робінзон» незаконно переобладнав свій будинок — колишню радіостанцію часів Другої світової війни.









Петиція, яка закликала владу дозволити Моранді залишитися на острові, зібрала понад 70 тис. підписів, однак він вирішив піти добровільно. Чоловік заявив, що не планує їхати далеко від острова. Він оселиться в невеликій квартирі на сусідньому острові, та кожен день бачитиме море, як і раніше.

Я йду в сподіванні, що в майбутньому Буделлі буде захищений, так само як я захищав його протягом 32 років, — написав чоловік на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чотири роки на самоті провів сирійський моряк Мохаммед Айша на покинутому кораблі MV Aman біля берегів Єгипту. Тепер йому нарешті дозволили покинути судно і він відправився додому.