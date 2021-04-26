Итальянец. Фото: BBC

https://racurs.ua/n153812-ya-byl-buntarem-italyanskiy-robinzon-ostavit-neobitaemyy-ostrov-na-kotorom-projil-32-goda.html

Ракурс

В Италии современный Робинзон Крузо, который прожил 32 года на необитаемом острове Буделли возле Сардинии, оставит свой дом из-за давления со стороны итальянских властей.

81-летний итальянец Мауро Моранди проживает на острове в одиночестве с 1989 года. Об этом сообщает BBC.



Известно, что мужчина вместе с друзьями путешествовал по морю, а затем решил высадиться на итальянском архипелаге Ла-Маддалена, известном своими розовым пляжами. Друзья стремились заработать деньги, чтобы отправиться в новые путешествия, однако по прибытию на Буделли Моранди решил остаться там, ухаживая за островом и общаясь с туристами, заменив надзирателя за островом.

Я всегда был бунтарем. Мне очень надоело многое в нашем обществе: потребительство и политическая ситуация в Италии. Я хотел переехать на необитаемый остров в Полинезии, вдали от всех цивилизаций. Я стремился начать новую жизнь рядом с природой, — рассказал «робинзон».

Во время трех десятилетий, которые 81-летний итальянец провел на острове, он столкнулся с угрозами выселения. В 2020 году президент национального парка Ла Маддалена сообщил, что современный «робинзон» незаконно переоборудовал свой дом — бывшую радиостанцию ​​времен Второй мировой войны.







Петиция, которая призвала власти позволить Моранди остаться на острове, собрала более 70 тыс. подписей, однако он решил уйти добровольно. Мужчина заявил, что не планирует уезжать далеко от острова. Он поселится в небольшой квартире на соседнем острове, и каждый день видеть море, как и раньше.

Я ухожу в надежде, что в будущем Буделли будет защищен так же, как я защищал его в течение 32 лет, — написал мужчина на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее мы сообщали, что четыре года в одиночестве провел сирийский моряк Мохаммед Айша на заброшенном корабле MV Aman у берегов Египта. Теперь ему наконец позволили покинуть судно и он отправился домой.