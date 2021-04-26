В Киеве к годовщине аварии на ЧАЭС представили первую украинскую цифровую икону, фото: censor.net

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В столице Украины к 35-й годовщине Чернобыльской трагедии представили первую диджитал-икону «Чернобыльский Спас».



В понедельник, 26 апреля, в Киеве во дворе Михайловского Златоверхого собора прошло богослужение с первой украинской цифровой иконой. Его провел архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор вместе со служителями Михайловского Златоверхого, сообщает censor.net.



Уникальную диджитал-икону «Чернобыльский Спас» впервые представили на традиционной художественной акции, которая прошла в городе Припять в ночь с 25 на 26 апреля к 35-й годовщине трагедии Чернобыля. А днем ​​она была представлена ​​уже в Киеве.





Сама икона выполнена в стиле украинского барокко. На ней ликвидаторы Чернобыльской аварии изображенные на ровне со святыми. Есть на картинке и комета-звезда Полынь, и известная Чернобыльская сосна — этот не выдуманный образ одновременно похож и на крест, и на украинском трезубец.





Идея создания виртуальной версии реальной иконы возникла в украинского художника Валерия Коршунова. Диджитал версия воспроизводит оригинал с помощью 3d-моделирования и анимации.



Прототип цифровой иконы написан к 30-летию трагедии. Инициаторам ее создания были ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Реальная икона хранится в Полтаве в кафедральном соборе.



С той иконы создана цифровая копия со своими нюансами, особенностями. Это действительно новое, но эта икона соответствует всем канонам иконографическим православным, — рассказал архиепископ.



По словам архиепископа Федора, должно пройти время, прежде чем такие иконы будут и в храмах.