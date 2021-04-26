У Києві до роковин аварії на ЧАЕС представили першу українську цифрову ікону, фото: censor.net

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У столиці України до 35-х роковин Чорнобильської трагедії представили першу діджитал-ікону «Чорнобильський Спас».

В понеділок, 26 квітня, в Києві у дворі Михайлівського Золотоверхого собору пройшло богослужіння з першою українською діджитал-іконою. Його провів архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір разом зі служителями Михайлівського Золотоверхого, повідомляє censor.net.

Унікальну діджитал-ікону «Чорнобильський Спас» вперше презентували на традиційній мистецькій акції, яка пройшла в місті Прип’ять в ніч з 25 на 26 квітня до 35-ї річниці трагедії Чорнобиля. А вдень її представили вже у Києві.

Сама ікона виконана в стилі українського бароко. На ній ліквідатори Чорнобильської аварії зображені на рівні зі святими. Є на зображенні й комета-зірка Полин та відома Чорнобильська сосна — цей не вигаданий образ водночас схожий і на хрест, і на український тризуб.

Ідея створення віртуальної версії реальної ікони виникла в українського митця Валерія Коршунова. Діджитал версія відтворює оригінал за допомогою 3d-моделювання та анімації.

Прототип цифрової ікони написано до 30-річчя трагедії. Іініціаторами її створення були ліквідатори аварії на ЧАЕС. Реальна ікона зберігається в Полтаві у кафедральному соборі.

З тієї ікони створена цифрова копія зі своїми нюансами, особливостями. Це дійсно нове, але ця ікона відповідає всім канонам іконографічним православним, — розповів архиєпископ.



За словами архієпископ Федора, має пройти час, перш ніж такі ікони будуть і в храмах.