Чорнобильська катастрофа – СБУ опублікувала секретні документи КДБ. Фото: cinema.in.ua

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Чорнобильська катастрофа назавжди змінила життя мільйонів українців. Державний архів Служби безпеки України опублікував секретні документи КДБ щодо катастрофи на ЧАЕС.

Серед документів — найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тис. жителів Прип’яті та прилеглих районів. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

У документі зазначається, що в районі вибуху виникла пожежа, яка в 4.50 локалізована, а о 6.00 ліквідована підрозділами пожежної охорони. В момент аварії на станції перебувало близько 200 людей.

Дев’ять осіб отримали опіки різного ступеня. Одна людина померла в медичній частині. Три людини знаходяться у важкому стані. Крім того, в медичну частину доставлені на обстеження 34 людини, які брали участь в ліквідації пожежі, — йдеться в доповіді.

Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. В 1982 році на першому енергоблоці стався значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним «вжито заходів для недопущення панічних і провокаційних чуток». У 1984 році аварійні ситуації були на 3 і 4 енергоблоках.

Також повідомляється, що в 1983 році керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У разі аварії радіоактивність оцінювалася «в 60 разів вище, ніж при вибухах атомних бомб в Хіросімі й Нагасакі».

У липні 1986 року з’явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційну обстановку, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та ін.

Крім того, повідомляється, що в жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П'єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип’яті. Однак у секретній доповіді КДБ відзвітували про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.

Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник за допомогою унікальних фото демонструє, як природа перемагає радіацію у зоні ураження.