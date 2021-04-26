Чорнобиль - 35 років після аварії: унікальні тварини зони ураження

https://racurs.ua/ua/n153788-chornobyl-35-rokiv-pislya-avariyi-unikalni-tvaryny-zony-urajennya-foto.html

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Чорнобильська катастрофа, яка сталася 35 років тому — 26 квітня 1986 року, назавжди змінила життя мільйонів українців. Водночас нині Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник за допомогою унікальних фото демонструє, як природа перемагає радіацію у зоні ураження.

Чорнобильська зона — місце з широким біорізноманіттям. Серед унікальних природних ландшафтів заповідника навколо ЧАЕС зафіксовано понад 300 видів хребетних тварин (всього у регіоні зустрічається 410), з яких 75 видів занесені до Червоної книги України. Також до «червоного списку» Міжнародного союзу охорони природи занесено 14 видів представників фауни, до європейського — 16 видів, — інформує у Фейсбук прес-служба Чорнобильського заповідника.

Значна кількість видів птахів перебуває під охороною Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. Окрім цього, тут росте понад 1,2 тис. видів судинних рослин, 120 видів лишайників та 20 видів мохів. 46 видів флори занесені до Червоної книги України.